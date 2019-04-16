Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:24, 16 Апреля 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

СМИ: Бывший министр спорта Карелии Воронов подозревается в коррупции

Загрузка...

В Петрозаводске задержан экс-министр спорта Карелии, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов.

Бывшего министра спорта Карелии Александра Воронова задержали по подозрению в коррупции, сообщил "Республике" источник в силовых структурах.

Во вторник дома у экс-чиновника прошли обыски, во время которых были найдены некие улики, предположительно подтверждающие коррупционную деятельность.

Обыски прошли также дома у руководителей нескольких петрозаводских фирм, которые сотрудничали с министерством спорта в то время, когда его возглавлял Воронов, добавил источник изданию.

Как стало известно "Столице на Онего", Воронов был задержан во вторник у себя дома.

В феврале председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Кондопоге училища олимпийского резерва. Это первое на Северо-Западе образовательное учреждение, на базе которого будет идти подготовка спортивного резерва для сборных команд России.

Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал указ об освобождении с должности министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Александра Воронова с 11 марта.

С 12 марта Воронов возглавил Государственное училище олимпийского резерва.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2019-04-16 13:00:16
Была бы меньше коррупции в карельском спорте, глядишь, и денег на любительский футбольный клуб хватило для Карелии. В этом году его на соревнованиях в МРО Северо-Запад не будет.
zanoza
2019-04-16 12:32:16
Ещё один коррупционер местного разлива. Интересно как много накоррупционировать успел :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
14.04.2019, 18:02
ВИДЕО: Мужчина выпал из окна в Петрозаводске
12.04.2019, 11:24
Бывшую жительницу Петрозаводска выдворяют из Финляндии
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"

Аналитика

15.04.2019 14:13
Политкухня
"Истинные финны" покоряют электорат 3
Самым популярным политиком на парламентских выборах в Финляндии оказался лидер "Истинных финнов" Юсси Халла-ахо.
Кнут и пряник от представителя Путина 4
12.04.2019 16:25
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 24
09.04.2019 09:00
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия 1
08.04.2019 11:59
Вся аналитика

Чтиво

15.04.2019 15:40
Без политики
Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках. Но не все так гладко, как хотелось бы… Дачники, в битве за урожай, очень часто "зарабатывают" большие проблемы со здоровьем.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 11
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»