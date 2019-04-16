СМИ: Бывший министр спорта Карелии Воронов подозревается в коррупции

В Петрозаводске задержан экс-министр спорта Карелии, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов.

Бывшего министра спорта Карелии Александра Воронова задержали по подозрению в коррупции, сообщил "Республике" источник в силовых структурах.

Во вторник дома у экс-чиновника прошли обыски, во время которых были найдены некие улики, предположительно подтверждающие коррупционную деятельность.

Обыски прошли также дома у руководителей нескольких петрозаводских фирм, которые сотрудничали с министерством спорта в то время, когда его возглавлял Воронов, добавил источник изданию.

Как стало известно "Столице на Онего", Воронов был задержан во вторник у себя дома.

В феврале председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Кондопоге училища олимпийского резерва. Это первое на Северо-Западе образовательное учреждение, на базе которого будет идти подготовка спортивного резерва для сборных команд России.

Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал указ об освобождении с должности министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Александра Воронова с 11 марта.

С 12 марта Воронов возглавил Государственное училище олимпийского резерва.