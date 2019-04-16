СМИ: Бывший министр спорта Карелии Воронов подозревается в коррупции

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В Петрозаводске задержан экс-министр спорта Карелии, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов.
Бывшего министра спорта Карелии Александра Воронова задержали по подозрению в коррупции, сообщил "Республике" источник в силовых структурах.
Во вторник дома у экс-чиновника прошли обыски, во время которых были найдены некие улики, предположительно подтверждающие коррупционную деятельность.
Обыски прошли также дома у руководителей нескольких петрозаводских фирм, которые сотрудничали с министерством спорта в то время, когда его возглавлял Воронов, добавил источник изданию.
Как стало известно "Столице на Онего", Воронов был задержан во вторник у себя дома.
В феврале председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Кондопоге училища олимпийского резерва. Это первое на Северо-Западе образовательное учреждение, на базе которого будет идти подготовка спортивного резерва для сборных команд России.
Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал указ об освобождении с должности министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Александра Воронова с 11 марта.
С 12 марта Воронов возглавил Государственное училище олимпийского резерва.
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