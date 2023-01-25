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СМИ: в Петрозаводске хотят построить IT-парк за 4,5 млрд рублей

Новости. Экономика
12:15, 30 Января 2023
фото: © digital.tatarstan.ru

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В федеральную целевую программу развития Карелии включили строительство IT-парка в районе Октябрьского проспекта.

Минпромторг России согласовал включение в федеральную целевую программу развития Карелии нового объекта — IT-парка, пишет РБК Карелия. 

На его строительство власти республики рассчитывают потратить 4,5 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей — это средства федерального бюджета, еще 2,5 млрд рублей планируется взять из внебюджетных источников. 

Технопарк хотят разместить рядом с Литейным заводом в районе Октябрьского проспекта в Петрозаводске. Как пишет издание, новый объект позволит создать тысячу рабочих мест.

Здесь будут работать технологический инкубатор, центр обработки данных (ЦОД), вычислительный центр, центр коллективного пользования AR/VR-оборудованием, лаборатория для решения задач по анализу исходного кода для программного обеспечения, сертификационный центр в области информационной безопасности.

Разнообразить пространство планируется современными офисами в формате «опенспейс», зонами общественного питания, переговорными комнатами и конференц-залом, сообщает федеральное информагентство со ссылкой на Минэк Карелии. 

Как РБК рассказал министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев, определены потенциальные резиденты технопарка. Это компании в сфере разработки программного обеспечения, предприятия в области производства и ремонта машин и оборудования, компьютеров и электронных изделий.

По словам министра, IT-парк должен помочь республике обеспечить цифровую трансформацию отраслей экономики и решить кадровый вопрос. Сейчас Петрозаводский государственный университет выпускает более 300 специалистов в этой сфере, а к 2025 году в вузе рассчитывают на 500 выпускников. Часть из них уезжает за пределы региона.

Ранее власти республики рассказали о планах по созданию специализированной IT-деревни в Приладожье, где также разместят резидентов, занятых в высокотехнологичных областях. 

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