Смотровую площадку у Французских прудов в Петрозаводске замостят гранитом

Власти Петрозаводска рассказали, как идет благоустройство Лососинского острова.

В карельской столице продолжается первый этап благоустройства Зарецкого парка. Со стороны набережной Гюллинга ООО «Амтек» заасфальтировало одну из двух парковок возле здания мировых судей. Вторую планируют обустроить в следующем году, чтобы синхронизировать работы с заменой кабелей на сетях электроснабжения АО «ОРЭС-Петрозаводск».

На оборудованной парковке обустроено водоотведение с фильтрующими элементами, чтобы снизить количество вредных примесей, попадающих в ливневую канализацию. В ближайшее время подрядчик должен вывезти с объекта строительный мусор.

Компания «Свой дом» продолжает мощение пешеходной дорожки на Лососинском острове у скульптуры Фавн. На Зарецком и Французском мостиках укладывают брусчатку из термообработанного гранита, добытого на месторождении «Возрождение», и окрашивают ограждения. Также в парке ремонтируют смотровую площадку с устройством подпорной стенки. Подрядчик замостит ее гранитными плитами и установит скамейки. Кроме того, компания отсыпала новую пешеходную дорожку к мостикам от здания музея «Кижи».

Работы выполняют в рамках субсидии, выделенной правительством Карелии на социально-экономическое развитие города. Завершить их планируют в ноябре.

Также в мэрии отметили, что размытый ливневой колодец на южном берегу Французского пруда обследовало МКУ «Служба заказчика». Повреждений канализации не выявили, поэтому в ближайшее время участок возле люка восстановят.