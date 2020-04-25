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Снег и холод прогнозируют синоптики в Карелии на 27 апреля

Новости. Погода
17:00, 26 Апреля 2020
фото: Столица на Онего
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О погоде на 27 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 27 апреля будет облачно с прояснениями.

Пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, северный умеренный.

Ночью температура составит -1, -3 градуса, днем потеплеет до +4, +6.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Ночью местами пройдет небольшой снег, днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный.

Ночная температура -1, -6, днем воздух прогреется до +2, +7 градусов.

 

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