Снег и оттепель ожидаются в Карелии в субботу

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О погоде на 16 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 16 марта будет облачная погода.
Ночью и утром пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега.
На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Ночная температура составит около 0 градусов, днем потеплеет до +1, +3.
В районах Карелии также будет облачно.
Ночью на большей части республики, днем в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.
На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Ночью ожидается +1, -4, днем -2, +3 градуса.
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