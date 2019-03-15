Снег и оттепель ожидаются в Карелии в субботу

О погоде на 16 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 16 марта будет облачная погода.

Ночью и утром пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега.

На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Ночная температура составит около 0 градусов, днем потеплеет до +1, +3.

В районах Карелии также будет облачно.

Ночью на большей части республики, днем в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.

На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Ночью ожидается +1, -4, днем -2, +3 градуса.