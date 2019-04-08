Снег вернется в Карелию 9 апреля

О погоде на вторник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 9 апреля будет облачная погода.

Временам пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный.

Ночная температура составит 0, +2, днем потеплеет до +5, +7 гардусов.

В районах Карелии также будет облачная погода.

В большинстве районов пройдут осадки, местами сильные, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, на севере снега, мокрого снега.

Днем по северным районам местами метель. Ночью на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, местами порывы до сильного.

Ночная температура +2, -3,по северным районам местами похолодает до -6, днем воздух прогреется до 0,+5,по южным районам местами до +9 гардусов.