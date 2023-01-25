Снегопады и сильный ветер обрушатся в понедельник на Карелию

Жителей Карелии предупреждают о метелях, ожидающихся в понедельник, 30 января.
В ЕДДС Петрозаводска появилась информация о неблагоприятном погодном явлении.
Как сообщает Гидрометцентр, утром и днем 30 января 2023 года местами по Карелии ожидается сильный снег, на юго-западе переходящий в мокрый снег. Кроме того, ожидается усиление южного ветра до 15м/с, в отдельных районах будет метель.
Под влияние непогоды может попасть и столица республики.
Ранее в ГИБДД Карелии предупредили автомобилистов об опасности.
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