Снегопады и сильный ветер обрушатся в понедельник на Карелию

Жителей Карелии предупреждают о метелях, ожидающихся в понедельник, 30 января.

В ЕДДС Петрозаводска появилась информация о неблагоприятном погодном явлении.

Как сообщает Гидрометцентр, утром и днем 30 января 2023 года местами по Карелии ожидается сильный снег, на юго-западе переходящий в мокрый снег. Кроме того, ожидается усиление южного ветра до 15м/с, в отдельных районах будет метель.

Под влияние непогоды может попасть и столица республики.

Ранее в ГИБДД Карелии предупредили автомобилистов об опасности.