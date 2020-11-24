Снежная буря надвигается на Карелию

Непогода придет в Карелию в ночь на 26 ноября, сообщили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, с 00.00 до 3.00 в четверг, 26 ноября, начиная с западных районов Карелии ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15 м/с, ночью местами метель.

Общие рекомендации:

- не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

- не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

- не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

- ограничить поездки на личном автотранспорте;

- ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

- ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.