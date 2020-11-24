Снежная буря надвигается на Карелию

Непогода придет в Карелию в ночь на 26 ноября, сообщили в МЧС республики.
По информации карельского Гидрометцентра, с 00.00 до 3.00 в четверг, 26 ноября, начиная с западных районов Карелии ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15 м/с, ночью местами метель.
Общие рекомендации:
- не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
- не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;
- не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
- ограничить поездки на личном автотранспорте;
- ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
- ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.
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