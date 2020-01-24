Снежно и ветрено будет в субботу в Карелии

О погоде на 25 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно. Ночью выпадет небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица.



Ветер ночью юго-западный, западный, днем – северо-западный умеренный.

Температура ночью и днем будет в пределах -1, -3 градусов.

В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадет небольшой, ночью умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, северный, ночью на юге – юго-западный, западный.



Ночью и днем температура воздуха задержится на показателях 0, -5 градусов. На севере будет -5, -10. Местами подморозит до -15 градусов.