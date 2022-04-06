Снежные завалы убрали под мостом на трассе в Карелии после вмешательства Госкомитета

В Питкярантском районе устранены нарушения, выявленные при содержании автодорог, сообщили в Госкомитете по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Специалисты Госкомитета проверили состояние дорог «Суоярви-Койриноя», «Олонец–Питкяранта–Леппясилта» и «Подъезд к деревне Хийденсельга» и выявили ряд нарушений требований к надлежащему содержанию трасс в зимний период.

В числе нарушений — не были удалены снежные валы с дорожного покрытия на автопроезде под железнодорожным путепроводом, в результате чего затруднен встречный разъезд автомобилей. Автобусные остановки были завалены снегом и не обработаны противогололедными материалами. Кроме того, снег не убирали у дорожных ограждений.

По результатам проверок в Управтодор Карелии направили протокол инструментального обследования автодорог, фототаблицу и письмо о выявленных нарушениях. Организация сообщила в Госкомитет об устранении нарушений.