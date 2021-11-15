Снова более 200 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Карелии за сутки

За прошедшие сутки в республике выявлены 203 инфицированных коронавирусом, из них 192 человека не были привиты, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на утро 25 декабря, в Карелии зарегистрированы 89 057 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10 810 детей.

За прошедшие сутки выявлены 203 инфицированных (9 - дети), из них непривитых – 192 (94,6%), сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В ковидных стационарах получают лечение 704 пациента, в состоянии средней тяжести – 642 человека, в тяжёлом – 58 (из них непривитых - 57).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 84 273 человека, за последние сутки – 216.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1 173 человек.

Напомним, около 60 классов в школах Карелии были отправлены на дистант из-за коронавируса в преддверии каникул.