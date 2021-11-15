Около 60 классов в школах Карелии отправлены на дистант из-за коронавируса

Из-за повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией школьные классы и группы в детских садах в республике продолжают выводить на карантин.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, за минувшую неделю из-за коронавируса на карантин переведена целая школа в Калевальском районе, приостановлена деятельность 58 классов в 26-ти школах в Петрозаводске, Сортавальском, Калевальском, Муезерском, Питкярантском, Суоярвском районах. Кроме того, на карантин закрыты 12-ти групп в 9-ти детских садах в Петрозаводске, Сортавальском, Калевальском, Муезерском и Питкярантском районах.

Напомним, за сутки коронавирусом в Карелии заразился 31 ребенок.