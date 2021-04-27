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Снова три смерти от коронавируса зарегистрировано в Карелии

Новости. Общество
09:19, 28 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Всего за время пандемии в Карелии скончались 464 ковидных больных, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончалась 86-летняя жительница Кондопоги, в Сегежской ЦРБ умерла 50-летняя местная жительница, в Республиканской инфекционной больнице скончался 56-летний житель деревни Тукса. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Карелии скончались 464 ковидных больных.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 43 человек. Из этого числа заболевших – 43 человека, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на 28 апреля составило 45681 человек.

Выздоровели 43733, за минувшие сутки выписан по выздоровлению 51 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7439,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3257 случаев, по Северо-Западу – 5719,7.

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