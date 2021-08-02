Собака напала на маленькую девочку в Петрозаводске и покусала до мяса

На Перевалке собака, гулявшая с хозяевами на поводке, укусила 9-летнюю девочку, игравшую на детской площадке – ребенок с рваной раной был доставлен в больницу.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился родственник 9-летней девочки, пострадавшей от укуса собаки.

Мужчина сообщил, что инцидент произошел 1 августа в 18.30 в Петрозаводске на улице Мичуринской, у домов № 18 и № 20 на детской площадке, где играла 9-летняя девочка.

«Вечером девочка играла на детской площадке под окном дома, куда недавно переехала семья. Рядом проходила молодая пара с черной собакой средних размеров, которую держали на поводке, но без намордника. В какой-то момент хозяйка собаки отвлеклась, и животное напало на ребенка. Хотя на площадке были еще дети, но пострадала только наша девочка, так как до нее хватило поводка. Собака вцепилась в ногу, достаточно сильно: от укуса часть кожи в районе икры висела. Увидев произошедшее, хозяева скрылись с места происшествия, помощь ребенку не оказали», — рассказал родственник пострадавшей.

На сегодняшний день девочка находится на лечении: ей зашили рану на ноге, назначили уколы. На перевязку ребенка носят на руках, так как ходить сама она не может.

Родители написали заявление в полицию с просьбой найти виновных. В МВД Карелии подтвердили, что обращение поступало, участковый начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, что наказание будет зависеть от степени тяжести травм, нанесенных ребенку. Если врачи дадут заключение, что девочке нанесен легкий вред здоровью, то виновным грозит административный штраф, если степень травм окажется средней тяжести и более — здесь уже предусматривается уголовное наказание.

Родственник пострадавшей девочки просит местных жителей, которые могли видеть инцидент на детской площадке, связаться с ним по номеру +7-911-427-05-40 (Денис).