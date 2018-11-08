Собака помешала пьяному жителю Карелии ограбить дом

В полицию обратилась жительница Медвежьегорска и заявила о том, что кто-то вломился в ее дом, сообщили в МВД Карелии.

Женщина сообщила, что под утро была разбужена лаем собственной собаки. Горожанка покинула спальню и обнаружила в соседнем помещении разбитое окно и незнакомого мужчину, который тут же скрылся. В беседе с правоохранителями она описала приметы незваного гостя.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого, 48-летнего ранее судимого жителя района. По версии следствия, пьяный мужчина решил забраться в дом с надеждой что-нибудь украсть.

Приметив жилье, в котором, как ему показалось, никто не живет, он разбил оконное стекло на первом этаже и проник внутрь. Мужчина начал осматривать помещение, но услышал рычание за спиной. Оглянувшись, он увидел большую собаку и заметил хозяйку дома. Мужчина сильно испугался и убежал.

На подозреваемого завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.