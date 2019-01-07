Собчак с мужем показали страсть на Мальдивах

48-летний актер Максим Виторган и 37-летняя телеведущая Ксения Собчак улетели на Мальдивы, несмотря на слухи о разрыве, которые активно циркулировали в конце прошлого года.

Максим Виторган выложил в Instagram фото, которое окончательно положило конец домыслам всех сплетников. В кадре Максим нежно обнимает Ксению на мальдивском пляже. "Отгоняю мошкару, сдуваю песчинки. Других забот в раю нет", — прокомментировал фото актер. Правда, через пару минут он удалил снимок, но сразу же заново добавил. Об этом сообщает сайт Cosmo.ru.

Ксения Собчак пока не публиковала фотографий из семейного отпуска, но написала пост, в котором призналась, что сейчас счастлива назло всем сплетням. "Отпустите прошлое. Знаем, это сложно. Особенно когда прошлое нравится больше, чем настоящее, а будущее сильно пугает. Но вам необходимо принять тот факт, что настоящее — это все, что у вас есть. И если вы его потратите на истерики, угрозы, ревность, интриги, манипуляции или ненависть, то и останетесь только с этими чувствами. A я в прекрасном отеле и счастлива. Так что некоторых „доброжелателей“ мне совершенно нечем порадовать)", — написала Ксения Собчак.

В конце прошлого года ходили слухи, что Собчак готовится подать на развод: сплетники утверждали, что у звезды роман с театральным режиссером Константином Богомоловым.