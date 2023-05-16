Собранные волонтерами 40 мешков мусора не спешат вывозить из исторического центра Петрозаводска

Активисты проекта «Том Сойер Фест в Петрозаводске» не могут решить вопрос с городскими властями, чтобы вывезти мусор после субботника.

Волонтеры, участники проекта «Том Сойер Фест в Петрозаводске», во время субботника 28 мая навели порядок во дворе Савкиных— городской усадьбы начала ХХ века. На улице Герцена, 29 они собрали почти 40 мешков мусора, спилили старые ветки.

После акции у волонтеров возникли сложности с вывозом мусора: несколько дней они не могут дозвониться до чиновников администрации города, которые отвечают за уборку мусора после субботников. В Карельском экологическом операторе активистам сказали, что они пришлют технику для уборки мусора только по заявке властей.

Подробности знает «МК в Карелии».