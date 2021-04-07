В Карелии нерадивый собственник участка получил двойной штраф за сорняки

Житель Прионежского района заплатит 40 тысяч рублей за заросший сорняком участок, сообщили на сайте Россельхознадзора Карелии.

В августе 2020 года сотрудники Управления Россельхознадзора провели плановую выездную проверку использования сельскохозяйственного участка, расположенного в районе села Деревянное.

Выяснилось, что собственник участка не выполняет установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв от зарастания деревьями и сорными растениями.

По итогам проверки собственник был привлечен к административной ответственности, ему был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Владелец участка обжаловал постановление о наказании, но его жалоба не была удовлетворена.

В установленный законом срок штраф оплачен не был, тогда управление Россельхознадзора для взыскания штрафа обратилось в службу судебных приставов , а также в мировой суд Прионежского района.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал нарушителя виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в двукратном размере – 40 тысяч рублей.