Собственников зданий в Петрозаводске обязали следить за прилегающей территорией

Вступило в силу решение Петросовета, определяющее расстояние от объектов, которое владельцы также обязаны содержать в нормативном состоянии, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Решением Петросовета от 23 ноября введена статья, определяющая содержание прилегающих территорий, в том числе устанавливающая границы прилегающих территорий:

- для отдельно стоящих рекламных конструкций – 5 м от периметра рекламной конструкции либо от границ земельного участка, если такой участок образован;

- для нестационарных объектов торговли, мест уличной торговли, бытового обслуживания и общественного питания (в том числе рынков, павильонов, киосков в составе остановочных комплексов, палаток, киосков) – 5 м от периметра объекта либо от границ земельного участка, если такой участок образован;

- для автозаправочных станций, комплексов по техническому обслуживанию автотранспортных средств – 30 м от границ земельного участка;

- для автостоянок, гаражей, притротуарных парковок – 15 м от границ земельного участка;

- для объектов здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта, органов государственной власти, органов местного самоуправления – 3 м от границ земельного участка, сформированного для эксплуатации указанных объектов, а в случае, если такие участки не сформированы, – 30 м от внешних границ здания, строения, сооружения, но не менее 3 м от ограждения (при его наличии);

- для иных нежилых зданий, строений, сооружений – 5 м от границ земельного участка, сформированного для эксплуатации и/или строительства указанных объектов;

- для территорий, прилегающих к строительной площадке, – 5 метров от границ земельного участка по всему периметру.