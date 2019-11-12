Собутыльник обокрал доверчивого жителя Карелии

Сотрудники полиции установили, что у одного из жителей Питкяранского района украли деньги, сообщили в МВД Карелии.

Сам горожанин не подозревал, что стал жертвой преступления – в силу ограничений здоровья он ведет неактивный образ жизни.

Как выяснили полицейские, у мужчине пришел сосед. 53-летний хозяин квартиры попросил гостя сходить в магазин за алкоголем и дал ему свою банковскую карту.

Злоумышленник воспользовался доверчивостью жителя Карелии и украл у него с карты 8 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее молодой петрозаводчанин обокрал девушку, отказавшуюся с ним знакомиться.