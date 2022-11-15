Собутыльник оставил жителя Карелии без вечерних новостей

Кражу телевизора раскрыли правоохранители в Олонецком районе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района поступило сообщение о краже. Ущерб составил 21 тысяч рублей. Оперативники установили все обстоятельства произошедшего и подозреваемого.

В ноябре к местному жителю зашел погостить односельчанин. Мужчины выпивали, потом хозяин уснул, а гость ушел, прихватив заодно телевизор. Технику он впоследствии продал за 4 тысячи рублей, пропив деньги.

Правоохранители установили место сбыта и изъяли телевизор, вернув его владельцу. По статье «кража» было возбуждено уголовное дело.