Собутыльник оставил жителя Карелии без вечерних новостей

Кражу телевизора раскрыли правоохранители в Олонецком районе, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Олонецкого района поступило сообщение о краже. Ущерб составил 21 тысяч рублей. Оперативники установили все обстоятельства произошедшего и подозреваемого.
В ноябре к местному жителю зашел погостить односельчанин. Мужчины выпивали, потом хозяин уснул, а гость ушел, прихватив заодно телевизор. Технику он впоследствии продал за 4 тысячи рублей, пропив деньги.
Правоохранители установили место сбыта и изъяли телевизор, вернув его владельцу. По статье «кража» было возбуждено уголовное дело.
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