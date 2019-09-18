Собутыльники подрались после двухдневной пьянки во дворе Петрозаводска

Мужчина получил травму головы в результате драки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило сообщение от сотрудников скорой помощи. Помощь потребовалась 27-летнему мужчине, который пострадал в драке в микрорайоне Сулажгора.

Со слов потерпевшего, мужчины распивали спиртное во дворе частного дома в течение двух дней. В результате внезапно возникшего конфликта случайный компаньон нанес оппоненту несколько ударов по голове.



Участковый уполномоченный полиции установил личность и местонахождение 31-летнего подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело.