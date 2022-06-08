Софа, Даша и Ангел споют про «Супердетку» на Дне города в Петрозаводске

На главной сцене Дня города в Петрозаводске выступят группы «Пропаганда» и «Банд'Эрос», обещают в мэрии.

В этом году главными гостями празднования Дня города в Петрозаводске станут московские группы «Пропаганда» и «БандʼЭрос». Они выступят на главной сцене праздника в створе проспекта Ленина. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Группа «Пропаганда» представит концертную программу «Золотые хиты» в 22.00. Среди их главных хитов — песни «Белым мелом», «Яблоки ела», «Подруга», «Супердетка» и другие. Состав группы неоднократно менялся. С 2020 года группа выступает с новыми участницами — Софой, Дашей и Ангелом, рассказали в мэрии Петрозаводска.

В 23.00 с программой «Эти сумасшедшие белые ночи» на сцену выйдет группа «БандʼЭрос». Главными хитами коллектива являются песни «Коламбия Пикчерз не представляет» и «Манхэттен».