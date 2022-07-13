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Согласовано! Стало известно, кто станет зампредседателя Верховного суда Карелии

Новости. Общество
07:20, 21 Июля 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Высшая квалификационная коллегия судей России согласовала кандидатуру судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге Дениса Савельева на должность заместителя председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса.

После этого кандидатуру Дениса Савельева рассмотрит кадровая комиссия при президенте, ранее не согласовавшая и.о. зампредседателя Верховного суда РК по уголовным делам Дениса Катанандова на должность заместителя Анатолия Накваса.

Как сообщил сайт «Право.ру», Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) на очередном заседании 11 июля согласовала кандидатуру судьи по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге Дениса Савельева на вакантную должность зампредседателя Верховного суда Карелии, возглавляемого Анатолием Наквасом.

После этого кандидатуру Дениса Савельева рассмотрит Комиссия при президенте Российской Федерации по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, в обиходе называемая кадровой. Если эта Комиссия аналогично одобрит кандидатуру Дениса Савельева, ему останется дожидаться соответствующего указа президента.

Напомним, что в 2021 году кадровая Комиссия по каким-то причинам не согласовала кандидатуру и.о. зампредседателя Верховного суда РК по уголовным делам Дениса Катанандова на должность заместителя Анатолия Накваса.

Ранее также сообщали, прежде на высоком посту зампредседателя Верховного суда Карелии по уголовным делам работала Наталья Гуляева – бывшая супруга главы республики Артура Парфенчикова. Однако 9 июня 2020 года президент России Владимир Путин назначил Наталью Гуляеву на аналогичную должность во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. С тех пор должность зампреда Верховного суда РК по уголовным делам пока остается вакантной.

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