Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы

Карельские журналисты потребовали снять запрет на посещение ими судебных процессов, введенный из-за угрозы распространения коронавируса.

Союз журналистов Карелии направил обращение в республиканскую прокуратуру, а также Верховный суд и Арбитражный суд республики, где выразил обеспокоенность закрытостью карельских судов для прессы. Как отмечается в обращении, в судах до сих пор действует запрет на их посещение лицами, не являющихся участниками процессов, и это ограничивает возможность журналистов освещать рассмотрение дел, которые имеют общественную значимость. Этот запрет был введен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"В таких условиях, когда ограничительные меры повсеместно отменяются, считаем нелогичным и неоправданным запрет на присутствие прессы во время судебных заседаний. Это ущемляет и профессиональные права журналистов, и право граждан на получение информации, закрепленное Конституцией России", – говорится в обращении Союза журналистов Карелии.