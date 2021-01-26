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Союз журналистов Карелии: полицейские мешали прессе работать на акции протеста в поддержку Навального

Новости. Общество
10:43, 27 Января 2021
фото: Столица на Онего
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Представители Союза журналистов республики встретились с начальником УМВД по Петрозаводску Дмитрием Маханьковым, чтобы обсудить причины, по которым полицейские создавали помехи репортерам во время освещения протестной акции.

В Петрозаводске во время акции за осовбождение из-под ареста политика Алексея Навального сотрудники полиции задержали корреспондента Дениса Погребного, помешали проходу ряда журналистов на площадь, а также сфотографировали паспорт одного из представителей СМИ. Об этом говорится в заявлении карельского Союза журналистов.

"Союз журналистов Карелии считает, что правоохранительные органы 23 января мешали работе сотрудников СМИ, тем самым нарушив их профессиональные права, а также конституционные права граждан на получение и распространение информации", - сообщает Союз журналистов. 

Представители СЖ встретились с начальником УМВД по Петрозаводску Дмитрием Маханьковым и обсудили действия прессы и полиции в день протестной акции.

По словам Маханькова, журналист Погребной был задержан, поскольку оказался на месте работы сотрудников правоохранительных органов, при этом не имея отличительных признаков сотрудника СМИ - бейджа, жилета или чего-то подобного. Корреспондента могли принять за протестующего, считает Маханьков.

Также начальник полиции пояснил, что репортеров не пропускали через оцепления, таким образом проявляя заботу об их здоровье. Представители СЖ потребовали не "защищать" журналистов от выполнения своей работы, поскольку профессия репортера подразумевает риск, на который идут осознанно.

По поводу фотографирования паспортов руководитель УВД заявил, что делать этого нельзя. Данный случай он назвал недоразумением.

Представители СЖ и начальник полиции пришли к ряду договоренностей. В частности, Союз журналистов рекомендовал представителям прессы для освещения протестных акций обзавестись хорошо заметными отличительными знаками представителя СМИ, а также иметь при себе соответствующий документ.

"Дмитрий Маханьков, в свою очередь, обещал, что сотрудникам правоохранительных органов будут даны отдельные указания по взаимодействию с журналистами, и больше никаких конфликтных ситуаций и недоразумений возникать не должно", - говорится в заявлении СЖ.

Напомним, 23 января журналиста "МК в Карелии" Дениса Погребного в момент съемки несанкционированного митинга задержали полицейские и сломали камеру.

Союз журналистов России направил обращение министру внутренних дел с просьбой разобраться в задержании журналистов при исполнении профессиональных обязанностей на несанкционированном митинге в поддержку Навального.

Акция протеста в поддержку Алексея Навального состоялась в Петрозаводске 23 января.

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Комментарии

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mobikk
2021-01-27 10:56:50
Правильно задерживали считаю, потому как честных и объективных СМИ давно нет, все бабосики зарабатывают, переврут все так, что нормальный человек никогда не придумает.
Гость
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