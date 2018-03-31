Союз журналистов Карелии призывает поддержать уволенных сотрудников новостного отдела "Ники плюс"

В минувшую пятницу вышел последний выпуск новостей телекомпании "Ника Плюс", часть сотрудников канала пополнила армию безработных.

Как сообщается на сайте Союза журналистов Карелии, новостной отдел телекомпании "Ника Плюс" окончательно прекратил свое существование. Без работы остались ведущие Алена Сянтти и Юлия Окунева, один оператор и два водителя. Журналист Александр Лычагин и еще один оператор переходят на работу на сайт "Петрозаводск говорит".

"Союз журналистов Карелии выражает тревогу в связи с данной ситуацией и призывает коллег помочь (по возможности) с трудоустройством уволенных сотрудников", - пишет председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков.

По данным Союза журналистов Карелии, в сетке вещания остаются несколько передач. Кроме того, эфир пока еще наполняют архивными выпусками программ. "Иными словами, можно говорить не только о прекращении вещания новостей, но и о фактическом закрытии самой телекомпании", - делает выводы Евгений Белянчиков.

Напомним, в конце прошлого года телеканал покинула основная часть творческого коллектива редакции новостей, включая большинство режиссеров монтажа, операторов и корреспондентов. Причиной этому послужило значительное снижение зарплат в новостном отделе.

Телеканалом "Ника-плюс" владеет бизнесмен и депутат Законодательного собрания Андрей Мазуровский. Телеканал начал вещание в феврале 1991 года - на тот момент в кабельной сети Петрозаводска, в микрорайоне Кукковка. Постепенно компания превратилась в крупный республиканский медиахолдинг. Новости "Ники-плюс" выходили регулярно по будням и рассказывали телезрителям о главных событиях в Карелии и Петрозаводске.