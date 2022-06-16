У детей из Карелии есть шанс бесплатно побывать на киностудии «Союзмультфильм».

По многочисленным просьбам «Союзмультфильм» продлил конкурс «Ты — мультгерой» до конца июня. Конкурс дает возможность рассказать о своем любимом персонаже из мультфильмов киностудии. Учитель Толвуйской средней школы Юлия Рубцова отмечает, что конкурс помогает прививать детям любовь к добрым мультфильмам и найти в героях лучшие качества.



«Конкурс интересен и важен для детей. Необходимо ориентировать их среди большого потока мультразнообразия. Отечественные мультфильмы являются прекрасным подспорьем для воспитания в детях таких качеств, как умение дружить, любить Родину. А совместная подготовка к конкурсу объединяет детей и родителей», ‒ рассказала Юлия Рубцова.



Принять участие в конкурсе может любой желающий. По правилам флешмоба необходимо сфотографироваться или снять видео в образе любого героя из мультфильмов студии «Союзмультфильм» и разместить работу на своей странице в ВК с хештегом #я_в_Союзмультфильме. Также нужно отметить в посте сообщество «Союзмультфильм» vk.com/soyuzmultfilm. Число постов, которые можно отправить на конкурс, не ограничено.





Главный приз – увлекательная экскурсия по киностудии. Победители смогут познакомиться с творческим коллективом и узнать, как создаются анимационные фильмы. Организацию поездки в Москву и все расходы студия берёт на себя. Кроме того, десять лучших образов попадут на страницы журнала «Союзмультфильм».



Конкурс приурочен к 86-летию киностудии «Союзмультфильм», проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.





Напомним, что «Союзмультфильм» ‒ это советская и российская киностудия по производству мультипликационных фильмов. Многие мультфильмы, созданные на крупнейшей киностудии, вошли в «золотой фонд» мировой анимационной классики.