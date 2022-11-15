Сокращение рабочих в начале 2023 года ожидает каждая пятая строительная компания в Карелии

Почти 40% строительных компаний Карелии ожидает сокращение объемов работ в первом квартале 2023 года.
Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса руководителей предприятий отрасли.
Каждая пятая компания ожидает сокращение прибыли и столько же — уменьшение численности работников.
Более 60% опрошенных руководителей организаций считают, что в первом квартале вырастут цены на строительные материалы и строительно-монтажные работы.
Вместе с тем большинство респондентов не ожидает существенных изменений ситуации на своих предприятиях, а некоторые даже видят повод для оптимистичных прогнозов.
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