Сокращение рабочих в начале 2023 года ожидает каждая пятая строительная компания в Карелии

Почти 40% строительных компаний Карелии ожидает сокращение объемов работ в первом квартале 2023 года.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса руководителей предприятий отрасли.

Каждая пятая компания ожидает сокращение прибыли и столько же — уменьшение численности работников.

Более 60% опрошенных руководителей организаций считают, что в первом квартале вырастут цены на строительные материалы и строительно-монтажные работы.

Вместе с тем большинство респондентов не ожидает существенных изменений ситуации на своих предприятиях, а некоторые даже видят повод для оптимистичных прогнозов.