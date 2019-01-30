Сократилась фактическая стоимость строительства жилья в Карелии

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Средняя фактическая стоимость строительства жилья в Карелии, введенного в действие в 2018 году, составила 38935 рублей за кв м.
Это меньше, чем в 2017 году, когда стоимость строительства, в среднем, составила 39864 рубля.
В течение года фактическая стоимость строительства росла – за январь-сентябрь 2018 года она составила 41,2 тысячи рублей. Однако, к концу года этот показатель уменьшился.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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