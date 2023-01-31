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Сократилось число жителей Карелии, уверенных, что легко могут найти новую работу

Новости. Общество
10:01, 15 Февраля 2023
фото: © ТАСС / Антон Новодережкин

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Сервис по трудоустройству hh.ru выяснил, как жители Карелии оценивают свои шансы на успешное трудоустройство в ближайшие три месяца.

Уверены, что в ближайшее время смогут найти работу 54% соискателей. По сравнению с прошлым годом их количество сократилась на 8%.

Еще 38% сомневаются в возможностях трудоустройства. Их доля выросла на 5%. Остальные респонденты затруднились ответить.

Уверенность в том, что в скором времени удастся найти работу, больше всего демонстрируют представители профессиональных сфер «Продажи» (69% опрошенных), «Розничная торговля» (69%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (67%).

Гораздо ниже оценивают свои шансы соискатели в сферах «Добыча сырья» (49% опрошенных), «Безопасность» (43%), «Искусство и масс-медиа» (43%), а также ИТ- специалисты (42%).

Среди основных причин, почему местные жители не могут быстро найти работу респонденты чаще всего называют «игнорирование компаниями-работодателей резюме кандидатов» (так заявили 57% опрошенных). Низкая зарплата тоже является демотивирующим фактором во время поиска работы (55%).

33% соискателей отталкивает от потенциального работодателя отсутствие информации о зарплате в вакансиях. Ещё 24% не устраивает местоположение компании и время, которое придется тратить на поездки на работу. 22% соискателей считают, их навыки не соответствуют требованиям работодателей, еще 10% заявили, что их знания устарели и они мало конкурентны. 29% соискателей опасаются отсева по возрасту.

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