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Боец из Карелии стал очередной жертвой спецоперации на Украине

Новости. Происшествия
16:32, 30 Марта 2022
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Число официальных жертв среди бойцов из Карелии, участвовавших в спецоперации на Украине, достигло шести.

Боец из Сегежи Василий Дзекунов погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети.

«Наш земляк из Сегежи Василий Дзекунов. Гвардии ефрейтор, гранатометчик мотострелкового батальона. Он служил по контракту в Ленинградской области. Погиб при исполнении воинского долга на Донбассе», — заявил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погибли военнослужащие из Карелии: Роман Грудов, у которого остались жена и маленькие дети; Кирилл НекрасовНикита ЕрошкинПавел Самохин и Егор Терзи.

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