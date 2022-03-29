Боец из Карелии стал очередной жертвой спецоперации на Украине

Число официальных жертв среди бойцов из Карелии, участвовавших в спецоперации на Украине, достигло шести.

Боец из Сегежи Василий Дзекунов погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети.

«Наш земляк из Сегежи Василий Дзекунов. Гвардии ефрейтор, гранатометчик мотострелкового батальона. Он служил по контракту в Ленинградской области. Погиб при исполнении воинского долга на Донбассе», — заявил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погибли военнослужащие из Карелии: Роман Грудов, у которого остались жена и маленькие дети; Кирилл Некрасов; Никита Ерошкин; Павел Самохин и Егор Терзи.