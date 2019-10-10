Солистка "ВИА Гры" рассказала об отношениях с Меладзе

Эрика Герцег призналась, что считает Константина Меладзе не просто гениальным музыкантом, но и по-настоящему близким человеком.

Сейчас артистке и композитору приписывают роман, но солистка "ВИА Гры" уверяет, что их связывают лишь деловые отношения, пишет StarHit.



Вот уже шесть лет Эрика Герцег является солисткой группы. В прошлом году состав коллектива претерпел изменения, но артистка решила не покидать музыкальную команду. Недавно в Сети появилась информация о том, что Константин Меладзе давно состоит в отношениях с певицей, но вынужден скрывать роман, поскольку женат на Вере Брежневой.

Представители 31-летней Эрики сразу же опровергли слухи, а позднее над ними посмеялась и законная супруга Меладзе.



Герцег же в одном из недавних интервью призналась, что восхищается талантом продюсера и считает его практически членом семьи.



"Для меня Константин Меладзе – третий отец после родного отца и Бога. С первого дня испытываю к нему уважение и благодарность за любимую работу", – подчеркнула артистка.