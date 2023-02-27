«Солнце светит всем одинаково»: в Карелии поймали любителей тонировки

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о том, сколько автомобилистов с затемненными стеклами остановили на дорогах республики.

Согласно статистике ГИБДД, с начала 2023 года к административной ответственности за управление автомобилем с затемненными стеклами были привлечены 230 водителей.

Так, в Суоярви попался 43-летний автолюбитель с тонировкой на передних стеклах. А 44-летний житель Санкт-Петербурга, остановленный в Прионежском районе, установил на стеклах шторки.

В ГИБДД напомнили, что начало солнечных дней — не повод наносить на стекла автомобиля слои тонировки, тем более, по закону окна должны пропускать не менее 70% света.