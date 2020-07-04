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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Новости. Общество
10:24, 05 Июля 2020
фото: © СоловьевLIVE Кадр из видео
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Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова найдены следы ДНК актера.

Соловьев представил результаты экспертизы во время беседы с адвокатом семьи погибшего в ДТП водителя Александром Добровинским в эфире передачи "СоловьевLIVE", пишут РИА Новости.

Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, "которые произошли от Ефремова М. О.".

При этом Соловьев не стал уточнять, каким образом отчет экспертов оказался в его распоряжении, сославшись на журналистскую тайну.

"Наконец, сегодня, в общем-то, поставлена точка на i – Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов", - заявил в свою очередь Добровинский.

Напомним, восьмого июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце и столкнулся с машиной, водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от травм в больнице.

Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в совершении смертельного ДТП.

 

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