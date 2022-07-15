Сон на лавочке обошелся молодому жителю Карелии в 84 тысячи рублей

Кондопожанин, задремав на лавочке, лишился телефона, а затем и денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Кондопожскому району с заявлением о краже имущества обратился 31-летний горожанин. Июльским днём он вышел на улицу, присел на лавочку возле дома и задремал.

Проснувшись, мужчина обнаружил пропажу мобильного телефона и предположил, что он был похищен.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в случившемся, действительно, есть криминальная составляющая, и выяснили, что к преступлению причастен 19-летний ранее судимый кондопожанин. Он признался в содеянном и рассказал, что в одном из дворов увидел спящего на скамейке горожанина, подошёл к нему, приметил смартфон, забрал его и скрылся. В дальнейшем молодой человек переставил чужую сим-карту в свой гаджет и через мобильное приложение получил доступ к мобильному банку владельца похищенного смартфона.

Похищенные 84 тысячи рублей он потратил на личные нужды. Мобильный телефон подозреваемый подарил знакомому, а тот, будучи введённым в заблуждение, сбыл гаджет.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения смартфона.