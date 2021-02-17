Сон в подъезде обошелся жителю Карелии в 9 тысяч рублей

В Кондопоге мужчина заснул в подъезде, и его обокрали, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от 39-летнего жителя города. Мужчина пояснил, что пришел в гости, не застал хозяев и решил дождаться их в подъезде. Случайно заснул на лестничной клетке, а после пробуждения обнаружил, что неизвестный похитил его вещи и деньги. Ущерб составил 9,5 тыс. рублей.

Полицейские установили, что следом за заявителем в подъезд зашел другой мужчина. Через некоторое время он покинул локацию. Установив личность подозреваемого – 34-летнего жителя Кондопоги, оперативники выяснили, что мужчина тоже шел в гости. Но в подъезде увидел спящего незнакомца. Проверив карманы, он похитил денежные средства в размере 6 тысяч рублей и телефон. Деньги подозреваемый потратил на алкоголь, а телефон оставил себе. Имущество изъято полицейскими, ущерб мужчина обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело.