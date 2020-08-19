Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Карелия не сможет получить деньги на строительство очистных из-за низкого качества ПСД 1
19.08.2020 17:14
Финляндия вводит ограничения на поездки в ряд европейских стран 1
19.08.2020 18:00
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО) 3
19.08.2020 16:29
Алло, кто на проводе?
Сегодня 09:30
Следственный изолятор обновили к юбилею Карелии 3
19.08.2020 18:40

Сонный водитель упал в кювет с дороги в Карелии

Новости. Происшествия
10:55, 20 Августа 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

В Лоухском районе уставший водитель попал в ДТП, в котором получил травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 19 августа, в 15.00 на федеральной автодороге "Кола" в Лоухском районе 42-летний житель Санкт-Петребурга, управляя автомобилем Skoda Fabia, в результате усталости потерял контроль над дорогой и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь.

Как сообщили в ГИБДД, с начала года на дорогах республики произошло 7 дорожных аварий по вине водителей, уснувших за рулем во время управления автомобилем. В результате таких происшествий 7 человек получили различные травмы, 3 человека погибли, в том числе 1 ребенок.

Чаще всего допускают переутомление за рулем водители из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а так же из Московской, Мурманской, Вологодской областей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
16.08.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ

Аналитика

Сегодня 09:30
Капитал
Алло, кто на проводе?
Правоохранительные органы предупреждают об активизировавшихся в период пандемии мошенниках и призывают быть максимально бдительными и осторожными.
Теплотрасса с сюрпризом 2
19.08.2020 11:28
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви 2
18.08.2020 09:33
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
14.08.2020 16:07
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2020 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»