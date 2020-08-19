Сонный водитель упал в кювет с дороги в Карелии

В Лоухском районе уставший водитель попал в ДТП, в котором получил травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 19 августа, в 15.00 на федеральной автодороге "Кола" в Лоухском районе 42-летний житель Санкт-Петребурга, управляя автомобилем Skoda Fabia, в результате усталости потерял контроль над дорогой и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь.

Как сообщили в ГИБДД, с начала года на дорогах республики произошло 7 дорожных аварий по вине водителей, уснувших за рулем во время управления автомобилем. В результате таких происшествий 7 человек получили различные травмы, 3 человека погибли, в том числе 1 ребенок.

Чаще всего допускают переутомление за рулем водители из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а так же из Московской, Мурманской, Вологодской областей.