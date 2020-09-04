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Соревнования по ездовому спорту пройдут в Карелии

Новости. Спорт
18:40, 04 Сентября 2020
фото: © Минспорта Карелии
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Соревнования пройдут 12 и 13 сентября в Кондопожском районе, сообщили в Минспорта Карелии.

В Кондопожском районе пройдут соревнования по ездовому спорту – чемпионат и первенство Карелии. Местом проведения стартов  станет территория, прилегающая к лесному аэродрому Гирвас.

В соревнованиях примут участие спортсмены Северо-Западного федерального округа. Программа включает следующие дисциплины: кросс 1 собака, велосипед 1 собака, скутер 1 и 2 собаки, карт 4 и 6 собак.

Подробную информацию можно узнать здесь.

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