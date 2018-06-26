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Новости. Общество
09:39, 26 Июня 2018

Соревнования по выпиванию кваса на скорость устроят в Карелии

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Серия развлекательных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи, пройдет в Карелии.

К примеру, в Костомукше 30 июня запланирована городская интерактивная программа "Пикник-2018". Она, по данным министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту республики, будет включать заплыв резиновых уточек "Скажи Костомукше Кря-Кря!", соревнования по выпиванию кваса на скорость "Мировая квасика", заплыв за призами "Греби и загребай", конкурсы "Угадай мелодию", "Давай, DJ", а также ярмарку мастеров и многое другое.

В Беломорском районе состоится концерт творческой молодежи, в Кондопожском – квест, музыкальный концерт и танцевальная программа. В Сегежском районе состоится фестиваль красок Холли, для молодежи будет организована музыкальная программа.

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Комментарии

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grigorjev
2018-06-26 11:22:40
Культура и преступление. Литературно-художественный журнал уничтожили. Да еще на финском. Да еще деньги украли. Преступники на свободе. Культура...
Беня
2018-06-26 11:22:10
Квас не водка, много не выпьешь. Не могу помыслить его в качестве "спортивного снаряда" :)
Горожанин
2018-06-26 10:50:56
Опускаемся до примитивных развлечений аборигенов дикого запада и продвинутых африканских племен. Слово "культура" в названии министерства становится лишним
User
2018-06-26 10:31:00
Фига себе! Заплыв резиновых уточек - это же по нынешним временам экстремизм в чистом виде! На что это намекает министерство по физической культуре и спорту?
Гость
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