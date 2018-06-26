Соревнования по выпиванию кваса на скорость устроят в Карелии

Серия развлекательных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи, пройдет в Карелии.

К примеру, в Костомукше 30 июня запланирована городская интерактивная программа "Пикник-2018". Она, по данным министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту республики, будет включать заплыв резиновых уточек "Скажи Костомукше Кря-Кря!", соревнования по выпиванию кваса на скорость "Мировая квасика", заплыв за призами "Греби и загребай", конкурсы "Угадай мелодию", "Давай, DJ", а также ярмарку мастеров и многое другое.

В Беломорском районе состоится концерт творческой молодежи, в Кондопожском – квест, музыкальный концерт и танцевальная программа. В Сегежском районе состоится фестиваль красок Холли, для молодежи будет организована музыкальная программа.