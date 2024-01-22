Сортавальские коммунальщики занялись канализационными стоками в Ладожское озеро

Подрядчик завершил программу модернизации системы водоотведения Сортавалы.

По информации министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, «Карелводоканал» завершил программу модернизации системы централизованного водоотведения в Сортавале. Инженерным сетям в столице карельского Приладожья - более ста лет.



Выходившие непосредственно в Ладожское озеро канализационные выпуски проходят очистку.



Модернизация началась в 2019 году с реконструкции водозаборных сооружений, в том числе, строительства насосной станции первого и второго подъемов, а также станции водоочистки.



«В 2020 году запустили обновленную станцию второго подъема, в 2021 – новый водозабор и станцию первого подъема, а осенью 2022 года – новые водоочистную станцию, - рассказывает заместитель гендиректора ООО «Карелводоканал», заслуженный работник ЖКХ республики Борис Орлик. – Но оставались два выпуска неочищенных стоков в залив Ляппяярви. Один из них - очень большой, собиравший стоки южной части города».



Очистка этих стоков из последних двух выпусков существенно повысит экологическую безопасность залива Ляпяярви, говорится в сообщении.