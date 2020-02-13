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Сортировочная станция в Пиндушах не заработает, пока не будет соответствовать санитарным нормам

Новости. Общество
12:25, 14 Февраля 2020
фото: © Минприроды Карелии
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В этом жителей поселка заверил заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов, сообщили в Минприроды Карелии.

В четверг, 13 февраля, состоялась встреча представителей министерства, депутатов и руководства ООО "Эко Парк" с населением посёлка Пиндуши. Алексей Павлов рассказал собравшимся об основных принципах, которые лежат в основе принятой в республике Территориальной схемы обращения с отходами. Прежде всего, это запрет на ввоз мусора из других регионов, полное отсутствие мусоросжигания, сортировка и максимальная переработка ТКО.

В Медвежьегорском районе в 2023 году начнётся строительство одной из 14 мусороперегрузочных станций. Она будет располагаться на месте существующей свалки на трассе "Кола", которая копилась здесь более 30 лет. Саму свалку рекультивируют. Что касается сортировочной линии внутри населённого пункта Пиндуши, замминистра подчеркнул, что договор с региональным оператором на привоз ТКО ООО "Эко Парк" не заключило.

"И не заключит, пока не будет установлена санитарно – защитная зона, – заверил Алексей Павлов. – То, что руководство "Эко Парка" уже установило оборудование внутри ангара, – это их решение и их коммерческие риски".

Перед жителями Пиндуш также выступили представители ООО "Эко Парк". Они рассказали, что планировали открыть в посёлке сортировочную линию полностью закрытого типа, которая позволила бы сократить количество мусора на выходе в полтора раза. Жители согласились с необходимостью сортировки, но высказались против нахождения предприятия в посёлке большинством голосов. Для разрешения вопроса о том, где будет находиться сортировочная линия, руководство ООО "Эко Парк" приняло решение подготовить проект санитарно-защитной зоны, который будет направлен на рассмотрение в органы Роспотребнадзора.

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Комментарии

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zanoza
2020-02-14 15:09:33
Это только начало и уже самоуправство со стороны ООО "Эко Парк" , которое без разрешительных документов, уже установило в посёлке ангар с оборудованием по переработке мусора. Так будет повсеместно, нас ждут "Мусорные войны".
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