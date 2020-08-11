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Составлен прогноз, представители каких профессий потребуются в Петрозаводске в 2021 году

Новости. Общество
12:10, 12 Августа 2020
фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Дополнительная потребность в подготовке кадров для предприятий и других организаций Петрозаводска в 2021 году составит 3177 человек.

Такие расчеты содержатся в прогнозе потребности в подготовке кадров на 2021-2025 годы, составленном Управлением труда и занятости Карелии на основании данных, предоставленных самими работодателями.

В опросе участвовало более 700 компаний столицы Карелии, 334 из них заявили о потребности в кадрах. В 2021 году им нужны будут квалифицированные рабочие и служащие – 1606 человек, специалисты со средним профессиональным образованием – 528 человек, специалисты с высшим образованием – 954 человека, с дополнительным профессиональным образованием – 89 человек.

Какие рабочие и специалисты будут востребованы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии". 

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Комментарии

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новый
2020-08-12 12:48:38
Предприятиям срочно НЕ требуются блохеры, известные фотографы, театральные критики, политологи, общественные деятели, пгавозащитнички, чтуны стишков и прозы, и прочая либероидная агрекалчнутая шелупонь. Просьба не обращаться. :)
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