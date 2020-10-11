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Состояние пострадавшей в страшной аварии в Петрозаводске стабилизировалось

Новости. Общество
12:26, 12 Октября 2020
фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии
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Стало известно состояние госпитализированной 49-летней женщины, водителя Lexus, пострадавшей в аварии на Карельском проспекте, где столкнулись четыре автомобиля и три человека погибли.

Минздрав Карелии сообщил, что состояние 49-летгней женщины, госпитализированной в тяжелом состоянии с места страшной аварии на Карельском проспекте 10 октября, стабилизировалось.

"Состояние стабильное, находится в отделении", – сообщили в Минздраве.

Напомним, в ДТП на Карельском проспекте при столкновении четырех автомобилей погибли три человека, находившиеся в Lada: 71-летний водитель и пассажиры – 22-летняя петрозаводчанка и 26-летний житель посёлка Ладва-Ветка.

С травмами в тяжелом состоянии госпитализирована 49-летняя водитель Lexus, ушибы получил и 4-летний пассажир Kia.

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Комментарии

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andruh
2020-10-12 16:59:41
Да Лесной это проспект..
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