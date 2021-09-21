Сотни экоактивистов несколько часов блокировали центр Хельсинки

Участники манифестации в столице Финляндии потребовали объявить в стране чрезвычайную экологическую ситуацию.

Сотни активистов вышли накануне к зданию парламента Финляндии с требованием объявить в стране чрезвычайную экологическую ситуацию. Как пишет Yle, манифестанты перекрыли центральную улицу Хельсинки Маннерхейминтие и несколько часов блокировали на ней движение транспорта.

Акция продолжалась до самого вечера. Финская полиция задержала 141 демонстранта, которые отказывались освободить проезжую часть. Однако экоактивисты пообещали продолжить борьбу.