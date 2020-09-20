Сотни петрозаводчан приняли участие в кроссе

Всероссийский день бега "Кросс нации – 2020" прошел 19 сентября, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На стадионе "Спартак" профессионалы и любители спорта определяли сильнейших в разных возрастных группах.

На старт вышли школьники, воспитанники детских садов, а также их педагоги и родители – 400 человек. Забеги проводились на дистанциях в один, два, четыре, шесть, восемь и двенадцать километров.

Победителей осеннего кросса наградили кубками и медалями, а всем участникам вручили памятные сертификаты с символикой соревнований.

В Петрозаводске самыми быстрыми стали:

- на дистанции 1 км среди девочек и мальчиков 2011 г.р. и младше - Анастасия Глазунова и Никита Бальцевич;

- на дистанции 4 км среди юношей и девушек 2001 г.р. и младше - Иван Коряков и Анна Корякова;

- на дистанции 4 км среди женщин и мужчин 2000 г.р. и старше - Ирина Мещерякова и Роман Андронов;

- на дистанции 12 км среди мужчин 2000 г.р. и старше - Николай Миронов;

- на дистанции 6 км среди девушек 2001 г.р. и младше - Дарья Бортник;

- на дистанции 8 км среди юношей 2001 г.р. и младше - Егор Чепик;

- на дистанции 8 км среди женщин 2000 г.р. и старше - Ольга Лазарькова.