Сотрудник Карельской таможни попался на взятках

В Карелии перед судом предстанет главный инженер – начальник обособленного отделения на автомобильном пункте пропуска "Вяртсиля" Санкт-Петербургского филиала ФГКУ "Росгранстрой", обвиняемый в получении взятки, сообщили в республиканском следственном комитете.

По версии следствия, сотрудник карельской таможни с 1 января 2018 года по 9 августа 2019-го, находясь на территории Сортавальского района, будучи обязанным осуществлять контроль над исполнением госконтрактов в части объемов и качества выполняемых работ и услуг, получил лично от индивидуального предпринимателя и его представителей взятку в сумме 775 тысяч рублей за совершение незаконных действий и бездействия в их пользу.

Взятку таможеннику дали за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, ненаправление сведений о неполном объеме выполненных работ, - на основании которых осуществлялись приемка и оплата заказчиком работ и услуг по содержанию в чистоте помещений и территории, а также по комплексному содержанию имущества обособленного отделения на автомобильном пункте пропуска "Вяртсиля" в Сортавальском, а равно за общее покровительство по службе.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее сообщалось, что трафик в Вяртсиля упал почти на 3%.