Сотрудник лесного предприятия в Карелии умер на работе от остановки сердца

Инспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая с машинистом экскаватора на предприятии в Кондопожском районе.
Государственная инспекция труда республики завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом, говорится в сообщении ведомства.
Инспекторы установили, что машинист экскаватора АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» скончался в рабочее время в жилом вахтовом вагончике.
Причина несчастного случая - внезапная коронарная смерть работника (остановка сердца). Комиссия пришла к выводу, что несчастный случай не связан с производством.
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