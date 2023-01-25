Сотрудник лесного предприятия в Карелии умер на работе от остановки сердца

Инспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая с машинистом экскаватора на предприятии в Кондопожском районе.

Государственная инспекция труда республики завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом, говорится в сообщении ведомства.



Инспекторы установили, что машинист экскаватора АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» скончался в рабочее время в жилом вахтовом вагончике.



Причина несчастного случая - внезапная коронарная смерть работника (остановка сердца). Комиссия пришла к выводу, что несчастный случай не связан с производством.