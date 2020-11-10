Сотрудники ППС задержали шумного вора на севере Карелии

В Сегеже сотрудники патрульно-постовой службы пресекли попытку кражи из гаражей, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Сегежскому району поступила информация от бдительного гражданина - ночью со стороны гаражного кооператива доносится громкий стук. На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции.

На крыше одного из гаражей полицейские обнаружили мужчину. Заметив стражей порядка, он попытался скрыться, но был задержан. Выяснилось, что до появления патрульных он успел повредить крыши еще двух гаражных боксов.

Установлено, что подозреваемого, который ранее уже был судим за аналогичные преступления, интересовали ценные вещи. В настоящее время мужчина задержан. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.