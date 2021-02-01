Лжесотрудники банков продолжают присваивать сбережения жителей Карелии

В МВД Карелии рассказали о четырех жителях Петрозаводска, пострадавших от действий дистанционных мошенников.

В полицию Петрозаводска обратился 46-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него обманом выманили 270,6 тысяч рублей.

Петрозаводчанин рассказал, что с ним на связь вышел якобы сотрудник службы безопасности банка. Звонивший предупредил горожанина о том, что кто-то пытается списать деньги с одной из его карт. Уточнив, что житель карельской столицы никаких переводов не совершал, "работник банка" предложил предотвратить потерю денег. Для этого необходимо было перевести все личные сбережения клиента на другой, "защищённый" счёт.

Для этого мужчина должен был сообщить "специалисту" номер карты и СМС-пароль доступа. Как только злоумышленники получили эту информацию, на имя петрозаводчанина неизвестные оформили кредит в размере 140 тыс. рублей. Впоследствии эти деньги пропали со счета вместе с другими имевшимися у мужчины накоплениями.

Крупной суммы денег лишился и 23-летний житель Петрозаводска. Лжеспециалист банка уведомил горожанина, что на его имя одобрен кредит в размере 140 тыс. рублей. Звонивший убеждал, что такие махинации – дело рук аферистов. И теперь, чтобы аннулировать кредит, молодой человек должен оформить его на себя, а затем перевести все заёмные деньги на "безопасный" счёт.

После с жителем карельской столицы пообщался и якобы сотрудник правоохранительных органов. Он настоятельно рекомендовал следовать ранее продиктованным инструкциям. Это петрозаводчанин и сделал. То, что попался на уловку мошенников, он понял лишь тогда, когда рассказал о случившемся друзьям. Они и посоветовали ему обратиться в полицию.

В подобной ситуации оказался и 65-летний пенсионер, проживающий в Петрозаводске. Он перевёл неизвестным 81 тыс. рублей. У 63-летней жительницы Пряжинского района таким же образом злоумышленники выманили 85 тыс. рублей.

В настоящий момент по каждому факту мошеннических действий стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего.